Sword Group : plusieurs annonces...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Chez Sword, le projet de cession des activités Services françaises sera entériné d'ici fin septembre.

Cette opération de cession a conduit le Conseil d'Administration à verser un acompte sur dividende de 2,40 Euros par action avec un paiement programmé pour le 14 septembre.

Par ailleurs, la tendance de chiffre d'affaires du troisième trimestre resterait très favorable.

Sword indique être en négociation pour une prise de participation chez l'un de ses sous-traitants espagnols, Lemonade Software Development.

Lemonade est une société de développement de logiciels qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale. Lemonade opère en Espagne, en Belgique et en Argentine.

Cette opération ne changera pas de manière significative le périmètre de Sword mais apportera de nouvelles compétences dans le domaine des douanes et de l'éducation au sein de l'Union Européenne.

Enfin, Sword dévoile deux nouvelles signatures avec l'Union Européenne. Un nouveau contrat de 28 ME conclu avec la Cour de justice de l'Union Européenne. Sword Technologies, filiale de Sword Group, a signé, en tant que membre du consortium MELIUS, un contrat-cadre pour l'exploitation et le support utilisateur de tousles systèmes informatiques de la Cour de justice de l'Union Européenne.

La société fait aussi état de la prolongation d'un contrat de 32 ME avec le Parlement Européen. Tipik SA, filiale de

Sword Group, a renouvelé, en tant que membre du consortium CronoComm, un contrat cadre visant à concevoir et produire des contenus et des publications pour les services internes et le public du Parlement Européen...