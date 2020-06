Sword Group : partenaire d'un beau contrat avec l'Office Européen des Brevets

Sword Group : partenaire d'un beau contrat avec l'Office Européen des Brevets









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sword Technologies SA, société du Groupe Sword, a signé en tant que membre d'un consortium, un contrat-cadre de développement et de maintenance des logiciels de l'Office Européen des Brevets (OEB) pour un budget de 300 millions d'euros. Le consortium Sword Technologies SA/ Everis Espagne, a obtenu ce contrat-cadre de 5 ans pour le développement et la maintenance des logiciels de l'ensemble de l'Office Européen des Brevets (OEB). Pour ce contrat, Sword Technologies prévoit un chiffre d'affaires d'environ 100 ME.

L'organisation européenne des brevets est une organisation intergouvernementale créée conformément à la Convention sur le brevet européen, entrée en vigueur en 1977, elle compte à l'heure actuelle 38 Etats membres. Son organe exécutif est l'Office Européen des Brevets (OEB), qui a pour mission principale la recherche et l'examen des demandes et la délivrance de brevets européens. L'OEB compte environ 30.000 utilisateurs accédant quotidiennement aux systèmes informatiques et opère depuis ses locaux de Munich et de Berlin (Allemagne), de La Haye (Pays-Bas), de Vienne (Autriche) et de Bruxelles (Belgique).

Ce contrat-cadre est le plus important contrat signé dans le domaine des brevets et de la propriété intellectuelle en Europe. Il se concentre sur le développement et la maintenance de plus de 30 systèmes informatiques.

Rappelons que les demandes de l'OEB en matière de dépôt, de recherche et d'examen, d'oppositions, de recours et d'informations sur les brevets, sont considérées comme la pierre angulaire de la stratégie globale de modernisation de l'OEB.