Sword Group : nouvelles signatures pour Tipik by Sword

(Boursier.com) — Sword Group annonce la signature de nouveaux contrats pour sa filiale Tipik by Sword, à hauteur de 19,2 millions d'euros, ainsi que la réactivation d'un contrat affecté par la crise sanitaire, pour un montant estimé de 12,5 ME.

Ces contrats concernent :

- la DG Justice & Consommateurs de la Commission Européenne : 12 ME sur 4 ans

- La Banque Européenne d'Investissements à Luxembourg : 3 ME sur 4 ans

- La DG Communication de la Commission Européenne : 2,2 ME sur 4 ans

- La DG Europ Aid de la Commission Européenne : 2 ME sur 4 ans.

Tipik by Sword est une agence de communication d'un nouveau type, établie à Bruxelles, filiale à 100% de Sword Group, dont le chiffre d'affaires annuel est proche de 10 ME.

En parallèle, la réactivation du contrat signé avec la DG SCIC (Services des Conférences et Interprétations de la Commission Eurpéenne) a permis de reprendre le cours des projets dès le début du 3e trimestre, et le solde de ce contrat est de 12,5 ME sur les 3 prochaines années.