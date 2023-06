Sword Group : le marché salue le virage stratégique vers l'IA

(Boursier.com) — Le nouveau virage stratégique de Sword Group est bien accueilli par le marché avec un titre qui avance de 2,6% à 41,6 euros. Le groupe a annoncé hier soir travailler sur un plan stratégique de transition et d'intégration de l'Intelligence Artificielle dans ses activités. La mise en vente de AAA, société de recrutement et de staffing spécialisée, opérant à Aberdeen en Ecosse et générant un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros (2022) fait partie de la 1ère phase de ce plan. Cette société sera déconsolidée du compte de résultat à partir du 31 mai 2023. AAA possède une rentabilité dont la valeur correspond à son marché. En conséquence, cette cession augmentera la rentabilité du Groupe.

Bryan Garnier ('achat') voit positivement cette cession d'AAA en raison de l'accroissement de marge qu'elle générerait pour Sword. L'analyste considère également que la direction a raison d'anticiper dès maintenant l'impact de l'IA générative dans l'industrie informatique. De nombreux acteurs des services informatiques parlent de gains de productivité de l'ordre de 30%, mais il faut être proactif dans la transformation pour ne pas être impacté par le changement d'ici quelques années. C'est pourquoi il est important d'identifier les cas d'utilisation de l'IA générative et d'élaborer des offres intégrant l'IA et l'IA générative, comme le fait Capgemini avec Google et d'autres acteurs.

Les multiples de valorisation de Sword sont élevés, mais Stifel ('achat') pense qu'ils restent justifiés par une croissance organique supérieure à celle de l'industrie et par une équipe de direction dynamique axée sur la création de valeur. La cession proactive d'AAA démontre une nouvelle fois la réactivité et la capacité d'adaptation du groupe aux évolutions économiques et structurelles. Les grands gagnants de l'intelligence artificielle seront ceux qui utiliseront au mieux l'intelligence humaine.