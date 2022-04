Sword Group : forte croissance au premier trimestre

(Boursier.com) — Sword Group dévoile un chiffre d'affaires consolidé trimestriel de 63,6 ME, en croissance organique de 22,6% par rapport à un budget de 15%, et une rentabilité de 13,4% (marge Ebitda) par rapport à un budget de 13%. En excluant Sword GRC, société cédée en février, le chiffre d'affaires consolidé est de 58,6 ME. Ce chiffre d'affaires prend en compte un mois de Ping Network Solutions, société acquise en mars 2022 et trois mois de AiM, société reprise en juillet 2021. Le périmètre conservé après cession de Sword GRC croît à hauteur de 23,8% tout en maintenant une rentabilité de 12%.

Le Groupe réévalue son business plan 2021-2024 non seulement grâce aux acquisitions effectuées mais également grâce à sa surperformance. Le chiffre d'affaires budgété pour 2022 est donc de 248 ME en termes consolidés. En excluant Sword GRC (un trimestre), ce chiffre d'affaires est de 243 ME. Sur la période 2021-2024, Sword Group prévoit une croissance organique annuelle à 2 chiffres associée à une marge d'EBITDA de 13%.