Sword Group : fine lame

(Boursier.com) — Sword Group monte de 2,6% à 44,90 euros, alors que le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022 a grimpé à 72,3 millions d'euros en termes consolidés. Sur le trimestre écoulé, la marge d'Ebitda est de 13,2%, soit supérieure à la rentabilité cible de 12%. La rentabilité 2021 était de 15% en bénéficiant de la partie Software (Sword GRC), alors que celle de la partie Services était de 12,3%.

La croissance organique du trimestre est de +29,5 % et de +26,4 % à taux de change constant.

L'intégralité des entités ont surperformé et Sword Group profite de son positionnement sur des marchés en croissance, pour lesquels l'investissement dans le digital est crucial.

Pour l'année 2022, le chiffre d'affaires consolidé de Sword Group ressort ainsi à 272,3 ME pour 28,5% de croissance organique à périmètre constant (26,3% à périmètre et taux de change constants). Le chiffres d'affaires de 272,3 ME intègre une partie du chiffre d'affaires de Sword GRC cédé en avril 2022. Sans cette activité le chiffre d'affaires est de 265,7 ME. Ce chiffre représente le point de référence pour l'année 2023. La rentabilité s'est établie à 12,9%.

La position cash nette, hors normes IFRS, se monte à 38,7 ME au 31 décembre 2022.

Le Groupe continuera une politique de croissance organique ambitieuse mais soucieuse de conserver une rentabilité stable. Le budget 2023 prévoit donc une croissance organique de 15%.

En parallèle, le Groupe s'efforcera de cibler des acquisitions de petite taille si celles-ci apportent un positionnement complémentaire. Il veillera également à identifier des projets susceptibles de booster la croissance 2023 et surtout les croissances 2024 et 2025. Parmi les derniers avis, Oddo BHF a ajusté la mire marginalement de 49 à 50 euros avec un avis à 'surperformer'. Bryan Garnier a pour sa part rehaussé sa cible de 52 à 55 euros en étant à l'achat.