Sword Group : en négociation en vue de la cession des activités France

(Boursier.com) — A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires du 1er semestre, Sword Group indique être entrée en négociations avec la société Argos Wityu en vue de l'acquisition par Argos Wityu des activités France du Groupe Sword.

Le périmètre concerné par l'opération envisagée englobe :

- Les activités de Services actuellement gérées par les filiales françaises sur le territoire français,

- Les activités internationales de Software auprès des Offices Nationaux de Marques et Brevets.

Ce périmètre, dont la rentabilité est aux normes du Groupe génère une tendance de chiffre d'affaires de 60 millions d'euros sur l'année 2020.

Argos Wityu est un fonds européen dont la stratégie d'investissement favorise la croissance des entreprises, et qui investit en particulier dans le secteur des nouvelles technologies. Tout en préservant les acquis et expertises développés par le Groupe en France, Argos Wityu et l'équipe de direction actuelle de Sword France portent un ambitieux projet de développement.

Sword Group se focaliserait ensuite :

- En France, sur les activités de Software en général,

- Dans le domaine du GRC (Gestion des Risques et Compliance), sur des acquisitions apportant des produits complémentaires à ceux actuellement gérés par cette division,

- Au Royaume-Uni, sur les Services à travers une croissance agressive principalement organique mais également portée par des acquisitions ciblées,

- Dans les autres pays, sur la poursuite de sa croissance organique accompagnée d'éventuelles acquisitions.