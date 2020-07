Sword Group : confirme une perspective de 13% de marge d'Ebitda pour 2020

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, Sword Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 112,1 millions d'euros. La croissance organique à périmètre et taux de change constants est de +6%. Elle se répartit entre l'activité Software (- 9,1%) et l'activité Services (+7,9 %)

La division Software est en décroissance, principalement à cause du report de chiffre d'affaires licences qui avait été budgété pour le premier semestre. La division Services a réagi à la crise avec des tendances différentes selon les pays.

Perspectives 2020

Sword Group prévoit une croissance organique de 5%+ (versus 12% budgété) associée à une marge d'Ebitda de 13% (sans changement par rapport au budget initial).