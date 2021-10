Sword grimpe après une solide publication

(Boursier.com) — Sword s'adjuge 1,8% à 42 euros au lendemain d'une excellente publication trimestrielle. La société de services en Ingénierie Informatique spécialisé a dégagé au troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 55,9 ME, en croissance organique de 23%. L'Ebitda a atteint 7,2 ME, matérialisant une marge de 12,8% (-30pb), légèrement impactée par l'intégration d'AiM (13,4% hors acquisition).

Selon Oddo BHF, cette publication confirme que Sword finira nettement au-dessus de son budget sur 2021, et apporte des éléments rassurants sur la soutenabilité de cette croissance organique, ce qui conforte son scénario annuel (qui pourrait être dépassé). Dans ce contexte, le courtier maintient son avis 'surperformance' avec une conviction forte fondée sur : une surperformance séculaire vis-à-vis du marché, une rentabilité au-dessus des standards, une forte visibilité sur les perspectives à 2025, un rendement élevé, et un newsflow (et momentum) alimenté par du M&A ou des contrats d'envergure. L'objectif est maintenu à 49 euros.