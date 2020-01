Swiss Life s'associe à KEDGE pour accompagner l'ensemble de ses managers dans la transformation de l'entreprise

Swiss Life s'associe à KEDGE pour accompagner l'ensemble de ses managers dans la transformation de l'entreprise









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — KEDGE et Swiss Life, acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, ont conclu un accord de partenariat centré sur une offre de formation dédiée aux managers. KEDGE Executive Education a ainsi créé un programme de formation sur-mesure, différenciant et certifiant pour que les managers de Swiss Life puissent appréhender les transformations de l'entreprise, et soient ainsi acteurs de leur parcours professionnel.

Swiss Life France a fait appel aux conseils et à l'expertise de KEDGE Executive Education pour déployer un programme de formation ambitieux, inédit et certifiant dans le but d'accompagner ses directeurs, managers de département, managers de managers et managers de proximité dans la transformation de l'entreprise et dans leur rôle, en pleine évolution, d'acteurs de la performance.

L'arrivée du digital, les nouveaux modes de travail (agile, transversal, collaboratif), les nouveaux formats de management, intergénérationnel et à distance, et l'introduction de l'intelligence artificielle ont modifié l'environnement de travail des managers qui doivent être formés à évoluer dans ce nouveau contexte avec leurs équipes.

Ce parcours a débuté le 22 novembre dernier par un kick-off réunissant les 300 managers de l'entreprise. Le programme de formation combine des modules mixant différentes catégories de managers à des modules dédiés à chaque typologie. Il est déployé en 3 vagues : la première promotion a été lancée en novembre 2019, la seconde débutera en février 2020 et la troisième commencera en mai 2020. En avril 2021, les 300 managers seront de nouveau réunis autour d'un événement fort, fédérateur et collectif pour ponctuer le programme...