Swiss Life France : une activité commerciale soutenue

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cette année encore, Swiss Life France a annoncé une progression de son résultat opérationnel 2019 qui s'élève à 247 millions d'euros (241 millions d'euros en 2018) en hausse de 3%.

"Cette progression régulière et continue du résultat depuis 10 ans témoigne de la pertinence de la stratégie "assureur gestion privée" et de la solidité du groupe en France. Elle se traduit par des choix stratégiques clairs centrés autour d'une croissance rentable et d'une capacité à s'adapter et tirer parti des évolutions majeures du marché de l'assurance" commente le groupe.

L'année 2019 a été marquée par une activité commerciale soutenue, particulièrement au dernier trimestre, comme en témoigne le chiffre d'affaires, en progression de 5% (en ligne avec le marché), qui s'établit à 5,3 milliards d'euros contre 5,1 milliards d'euros en 2018.