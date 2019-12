Swiss Life AM France aux côtés d'Engie et Nexity pour la construction du futur siège 0 carbone d'Engie

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers France a signé une promesse pour l'acquisition du futur siège mondial d'ENGIE situé à La Garenne-Colombes dans le prolongement naturel de La Défense.

Il s'agit d'un ensemble immobilier zéro carbone, aux caractéristiques exceptionnelles, qui offrira un environnement de très grande qualité aux collaborateurs.

Développé conjointement par ENGIE et Nexity, l'ensemble se composera de 6 immeubles de 6 ou 7 étages et développera 135.000 m(2) de surface totale avec un excellent niveau de prestations et de services. L'éco-site est signé des agences d'architecture SCAU - Chaix et Morel et Associés - Art & Build et du paysagiste Base.

La livraison est prévue entre le 2ème trimestre 2023 et fin 2024.

"Swiss Life Asset Managers est très heureuse d'accompagner ENGIE dans ce projet, pierre angulaire de la stratégie zéro carbone d'ENGIE avec 100% d'énergie verte sur le site et un parc de près de 2 hectares et 10.000 m(2) de terrasses. Cette réalisation est parfaitement en phase avec les valeurs de Swiss Life Asset Managers, acteur engagé dans le développement durable de la ville de demain" a déclaré Frédéric Bôl, CEO de Swiss Life Asset Managers France.