Swatch Group : la Chine et la vigueur du Franc pèsent sur les résultats

(Boursier.com) — Encore un mauvais signe pour le luxe ? Swatch Group dévoile des résultats 2023 en progression mais inférieurs aux attentes du marché, pénalisé par une performance relativement décevante en Chine ainsi que par la vigueur du franc suisse. La société basée à Bienne a fait état d'un bénéfice net en hausse de 8,1% à 890 millions de francs pour un chiffre d'affaires de 7,9 MdsF, en augmentation de 12,6% à change constant, contre un consensus logé à +13,5%. Le profit opérationnel a crû de 2,8% à 1,19 MdF (1,34 MdF attendu), matérialisant une marge de 15,1% contre 15,4% il y a un an et 16,9% de consensus.

La firme a déclaré que la hausse du franc suisse par rapport aux autres devises avait réduit ses ventes de 554 millions de francs, même si elle augmentait de manière agressive les prix des montres. "L'érosion rapide des principales devises par rapport au franc suisse ne peut être compensée par des ajustements continus des prix", indique le groupe helvète. Alors que les exportations de montres suisses devraient atteindre un record cette année, les horlogers concurrents, dont Richemont, ont signalé un ralentissement de la demande ces derniers mois à la suite du boom de l'ère Covid.

"Les mouvements des taux de change continueront d'avoir un impact sur les résultats du groupe en raison de sa solide base industrielle en Suisse", a souligné l'entreprise, qui anticipe d'excellentes opportunités de croissance en devises locales en 2024.

Après le succès de la collaboration entre sa marque d'entrée de gamme Swatch et la marque haut de gamme Omega vendue à plus d'un million d'exemplaires en 2022, la société a réessayé avec une version Swatch de la Blancpain Fifty Fathoms en septembre. Cette collaboration a stimulé le trafic dans les magasins et la demande pour certains modèles Blancpain, a indiqué la société. Le groupe n'a pas divulgué les chiffres de ventes précis.