Swatch : 2.400 emplois supprimés avec la crise

(Boursier.com) — Swatch a supprimé 2.400 emplois au cours des derniers mois ! L'horloger suisse, qui a vu ses ventes plonger de 43% au cours de son premier semestre à 2,197 milliards de francs, a accusé une perte nette de 308 ME sur la période. Son résultat opérationnel a fondu sur un an de +547 MF à -327 MF alors que les mesures imposées par les autorités partout dans le monde afin de lutter contre la pandémie ont impacté de plein fouet le groupe à partir du mois de février.

Quelque 260 points de ventes ont été fermés de manière définitive au premier semestre, ce qui a engendré une réduction sensible du nombre de collaborateurs à l'étranger. Depuis décembre 2019, les effectifs ont diminué de 6.5%, pour s'inscrire à environ 33 700 personnes, précise la firme helvète, qui souligne avoir renoué avec un résultat opérationnel positif au mois de juin.

"La Direction du Groupe a la conviction que la situation en termes de chiffre d'affaires et de revenus va très rapidement s'améliorer dans le courant des prochains mois, parallèlement aux nouveaux assouplissements des mesures engagées dans la lutte liée au Covid 19 dans les différents pays. Les nouveautés que lanceront les marques du Groupe au second semestre, ainsi que la base de coûts réduite, viennent renforcer cette perspective positive. Ce qui va conduire à une montée en puissance des capacités de production aux troisième et quatrième trimestres 2020. Un résultat opérationnel positif est attendu sur l'ensemble de l'année 2020", affirme le propriétaire des marques Omega et Tissot.