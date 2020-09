SVOD : Videofutur conclut un partenariat avec WarnerMedia

(Boursier.com) — Videofutur et WarnerMedia annoncent leur partenariat et l'arrivée de nouvelles marques à ligne éditoriale forte : Toonami, TCM Cinéma, Boing, Boomerang et Adult Swim. L'opérateur Fibre permet ainsi à ses abonnés présents sur les Réseaux d'Initiative Publique, d'accéder à une multitude de contenus.

Ainsi, trois nouvelles chaînes sont disponibles en live & replay : Toonami, Boomerang et Boing. Elles sont complétées de services de SVOD.

Toonami est LA chaîne des Super-Héros. Elle fera le bonheur des fans d'action, d'univers DC, d'animation japonaise ou de catch, avec la ligue AEW. Au programme : des séries cultes (Batman, Dragon Ball Super), des téléfilms inédits (Wonder Woman Bloodlines, Batman Hush) et des lancements de séries événement (Harley Quinn, Young Justice outsiders).

Les deux chaînes Jeunesse Boomerang et Boing réuniront petits et grands autour de programmes cultes : Bugs Bunny et les Looney Tunes pour Boomerang et Ninjago, Yo-Kaï Watch ou Dragons pour Boing.

Les abonnés Videofutur pourront également profiter des services de SVOD Boing Max, Boomerang Max et Toonami Max et y retrouver les saisons entières de leurs programmes préférés.

Les partenaires proposent aussi un service de SVOD : Adult Swim. Ce canal sera disponible pour les abonnés Videofutur avec au programme : des séries cultes (Rick & Morty, Mr Pickles), des épisodes inédits en US +24 (Robot Chicken), un talk Show déjanté : The Eric André Show et des trésors de l'animation drôles, impertinents et décalés.

Ils proposent également TCM Cinéma pour les cinéphiles. TCM Cinéma propose en effet des sélections de films, des productions originales et des rétrospectives chaque mois autour d'une star ou d'une icône du cinéma américain : Sandra Bullock en septembre, Brad Pitt en octobre et Russel Crowe en novembre.

Ces nouvelles marques seront accessibles sur la box TV ultra HD 4K de l'opérateur et au coeur de son application TV multi-écrans myVideofutur. Elles seront compatibles avec la fonctionnalité nPVR (enregistrement numérique).