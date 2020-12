SVOD : VideoFutur conclut un partenariat avec UniversCiné

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fournisseur d'Accès Internet Très Haut Débit et opérateur de plateforme de contenus digitaux et UniversCiné, plateforme VOD et SVOD dédiée aux cinéphiles annoncent leur partenariat et la mise à disposition pour les abonnés VideoFutur d'une nouvelle rubrique de films inclus en SVOD, estampillée UniversCiné.

Les abonnés Fibre VideoFutur ainsi que les abonnés Nordnet, Ozone et Zeop peuvent désormais profiter de près de 1000 films choisis pour eux par une équipe de cinéphiles passionnés. Ce service sera disponible sur les BOX opérées par VideoFutur et en multi-écrans via l'application myVideoFutur. Cette sélection sera chaque mois enrichie de nouveaux films et éditorialisée via des mises à l'honneur de cinéastes, de chefs d'oeuvres ou de thématiques telles que Cinéma Français, Classique, Indé US, Documentaire, SF/Horreur, Nanars, Ciné du monde, LGBTQ+, Court Métrage, Culte, Kids et Quête de sens...