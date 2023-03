SVB Financial est officiellement en faillite

(Boursier.com) — SVB Financial, la maison-mère de la Silicon Valley Bank, s'est inscrite comme attendu sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, une semaine après l'intervention des autorités US et leurs mesures d'urgence. La Silicon Valley Bank ne fait plus partie du périmètre, ses actifs et passifs ayant été transférés vers une nouvelle entité la semaine dernière suite à sa reprise par les autorités américaines. L'effondrement de cette banque californienne des startups et du capital-risque constitue la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine derrière Washington Mutual.