Suspension des projets de cession d'Aurfina Fondeur Affineur et de vente du bloc de contrôle d'actions Gold by Gold

(Boursier.com) — Le groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux, Gold by Gold, a finalisé l'apport partiel d'actif relatif à la filialisation des activités de Gold By Gold. Il prévoit que Gold by Gold apporte à Aurfina Fondeur Affineur, l'ensemble de ses activités ainsi que les titres de sa filiale Gold by Gold Colombia.

La société a également été informée de la suspension du projet de cession des 2.220.650 actions Gold By Gold détenues par Patrick Schein, principal actionnaire et Président - Directeur général de la société, représentant 82,42% du capital. L'acquéreur du bloc d'actions ayant indiqué son intention de ne plus se porter acquéreur de ces actions, aucun seuil réglementaire impliquant le dépôt d'une offre publique obligatoire ne sera franchi.

Enfin, le projet de cession de la filiale Aurfina Fondeur Affineur à M. Schein est, par conséquent, suspendu.

La société a demandé à Euronext Paris la reprise de cotation du titre Gold By Gold sur le marché Euronext Growth à Paris à compter de la séance de Bourse du mercredi 1er février.