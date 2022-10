Sursaut du marché automobile français en septembre

(Boursier.com) — Le secteur automobile sera encore une fois à surveiller de près en ce début de semaine alors que selon les données de la 'Plateforme automobile', les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 5,46% en rythme annuel en septembre, à 141.142 unités. Malgré ce sursaut, le marché français accuse encore un repli de 11,77% sur les neuf premiers mois de l'année. Le mois dernier, Stellantis a vu ses immatriculations progresser de 1,68% pendant que celles de Renault décliner de 4,96%. Volkswagen (+6,67%), Toyota (+56%) ou encore BMW (+11,97%) se sont nettement mieux comportés.

Marché (VP) 🚙 🇫&127479; En marché, +5,4% / 2021, très d'avant-crise, ?️ -18,6% / 2019. Sur les 9 premiers mois: ?️ -32% par / 2019.https://t.co/8pLN8Mwktk — Plateforme automobile (@PFA_auto), via Twitter

Par ailleurs, Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré au 'Parisien' que l'approvisionnement en semi-conducteurs devrait rester "très compliqué" jusqu'à fin 2023. "La situation restera très compliquée jusqu'à fin 2023, puis se détendra ensuite, notamment parce que le marché de l'électronique grand public plonge un peu", a indiqué le dirigeant au quotidien lors d'un entretien avec son homologue de Renault, Luca de Meo. "Les fabricants de semi-conducteurs ont à nouveau un intérêt à faire du business avec nous. Surtout qu'ils augmentent joyeusement leurs prix".

Carlos Tavares a estimé que les investissements massifs annoncés dans l'Union européenne et aux Etats-Unis pour favoriser la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs, aujourd'hui hyper-concentrée en Asie, devraient favoriser un retour progressif à la normale. "Quand ces investissements se matérialiseront, il y aura des semi-conducteurs, et même une surabondance. Mais il va falloir attendre trois ans minimum", a dit le DG du groupe franco-italien qui possède entre autres les marques Peugeot, Citroën et Fiat.