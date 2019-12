SuperSonic Imagine : résultat de l'OPA

(Boursier.com) — L'Autorité des marchés financiers a publié ce jour les résultats définitifs, après réouverture, de l'offre publique d'achat initiée par Hologic Hub Ltd. visant les actions SuperSonic Imagine. Lors de la réouverture de l'offre publique d'achat, qui s'est déroulée du 25 novembre au 13 décembre 2019 (inclus), 474.425 actions SuperSonic Imagine ont été apportées à l'offre rouverte, centralisée par Euronext Paris, tandis que 310.630 actions SuperSonic Imagine ont été acquises sur le marché par Hologic Hub Ltd., au prix de l'offre de 1,50 euro par action. Ainsi, Hologic Hub Ltd. détiendra effectivement, à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique rouverte, 19.186.609 actions de SuperSonic Imagine représentant 80,85% du capital et des droits de vote de SuperSonic Imagine.