SuperSonic Imagine : près de 20 ME de perte en 2020

(Boursier.com) — Le groupe SuperSonic Imagine affiche 19,23 millions d'euros de revenus totaux sur l'exercice 2020, en recul de -28% par rapport à l'exercice 2019. Les ventes de Produits baissent de -35% pour s'établir à 14,59 ME. En parallèle, les ventes de Services atteignent 2,58 ME, soit une diminution de -33% par rapport à l'exercice précédent, représentant 15% du chiffre d'affaires total comme en 2019. Les autres revenus progressent fortement et s'établissent à plus de 2 ME, avec principalement les management fees facturés à Hologic Inc. pour 1,78ME qui n'existaient pas en 2019 ainsi que 135 kE de revenus au titre de la fin d'un contrat de partenariat signé en 2018.

Le taux de marge brute sur revenu total est à peu près stable, affichant une baisse minime de -1,1 point à 45,4% en 2020 (46,5% en 2019). Au cours de l'année 2020, le taux de marge brute sur chiffre d'affaires est lui en recul à 38,9% (45,8% en 2019). Au 31 décembre 2020, le résultat opérationnel courant se dégrade de -7,7 ME à -16,2 ME (-8,4 ME en 2019).

L'impact total de la pandémie de Covid-19 sur l'activité de SuperSonic Imagine en 2020 est estimé à environ 2,8 ME de pertes supplémentaires sur l'exercice. Cet impact est constitué par une baisse de 7,2 ME d'économies sur le coût des ventes, et 2 ME d'économies sur les coûts de structure. Les coûts de structure principalement impactés sont les commissions, transports, coûts de promotion et frais de voyage et d'animation.

Au total, l'Ebitda affiche une perte s'élevant à -12,7 ME en 2020 (-4,9 ME en 2019). En 2020, la perte nette consolidée s'établit à -19,9 ME (-22,5 ME un an plus tôt). L'exercice précédent avait été impacté par des charges exceptionnelles à hauteur de -9,3 ME.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2020 s'élève à 2,4 ME (6,5 ME au 31 décembre 2019), soit une consommation nette de trésorerie de 4,1 ME.

Post-clôture des comptes 2020, la société et Hologic Hub Ltd. ont conclu, le 19 janvier 2021, un nouvel avenant au contrat de prêt de type "revolving" du 14 août 2019 portant le montant maximum cumulé pouvant être mis à disposition de la société de 67 à 73 ME.

Perspectives

La pandémie liée au Covid-19 a marqué l'année 2020, la crise sanitaire ayant impacté tous les marchés sur lesquels le Groupe opère. La Société a ainsi constaté un recul de son activité sur ses trois marchés principaux, en Chine, en France et aux Etats-Unis. Dans un contexte demeurant extrêmement incertain, le Groupe continuera de surveiller étroitement l'évolution de l'épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et d'appliquer les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires tout en restant opportuniste pour capter les opportunités de croissance. Je tiens à remercier nos équipes pour leur engagement sans faille et nos clients pour leur confiance et leur fidélité , indique Antoine Bara, Directeur général de Super Sonic Imagine.

Dans un contexte économique mondial extrêmement incertain, le groupe met en oeuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l'épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d'activité du groupe, SuperSonic Imagine n'est pas en mesure d'assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques de mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le Groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l'épidémie de Covid-19).

Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.