Supersonic Imagine : particulièrement prudent avec la crise sanitaire

(Boursier.com) — Supersonic Imagine publie un chiffre d'affaires semestriel de 8,7 millions d'euros. Sur un 1er semestre de l'exercice 2020 marqué par la crise sanitaire du Covid-19, il recule de 27%.

Dans l'immédiat, il reste difficile de quantifier précisément l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité du groupe pour l'exercice en cours. Le groupe a constaté un recul de son activité semestrielle sur ses trois marchés principaux, en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Du point de vue de la supply chain, des retards de livraison des fournisseurs ont été constatés au plus fort de la période de confinement en mars et avril. La tendance est à la résorption des retards de livraison. On ne peut toutefois exclure une nouvelle dégradation de la situation liée à l'épidémie qui pourrait entraîner dans certaines régions du monde des mesures de reconfinement. Dans cette hypothèse, de nouveaux retards d'approvisionnement pourraient être subis dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne la capacité de livraison, à ce jour les flux logistiques restent actifs, bien que les temps de transit soient allongés de quelques jours et les prix accrus sur certaines liaisons (certaines lignes ont vu leur tarif doubler ou tripler en raison de la baisse des capacités cargos de fret aérien). La situation reste très évolutive, et fait l'objet d'un suivi quotidien des équipes Approvisionnement et Logistique de SuperSonic Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés.

La situation de trésorerie du groupe SuperSonic Imagine est renforcée grâce au prêt "revolving" conclu entre Hologic Hub Ltd et SuperSonic Imagine d'un montant cumulé maximum de 67 ME. Il devrait permettre au groupe d'être en mesure de faire face aux incertitudes liées à l'épidémie en cours.

La Direction générale du groupe surveille étroitement l'évolution de l'épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l'effort mondial visant à limiter la propagation du virus). La plupart des activités, y compris les activités de R&D, sont dorénavant réalisées en télétravail. En parallèle, le groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l'expédition de commandes. Afin de faire face à la période de confinement décrétée par les autorités, le groupe a eu recours à des mesures de chômage partiel.

Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le groupe met en oeuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l'épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d'activité du groupe, SuperSonic Imagine n'est pas en mesure d'assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l'épidémie de Covid-19).

Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier.