SuperSonic Imagine : lancement aux États-Unis de l'échographe SuperSonic MACH 40

(Boursier.com) — Hologic Inc (Nasdaq : HOLX) a annoncé aujourd'hui le lancement aux États-Unis de l'échographe SuperSonic MACH 40, élargissant sa gamme de technologies ultrasonores avec son premier système premium. Ce nouvel échographe offre une excellente qualité d'image, des modes d'imagerie innovants et a été conçu pour améliorer l'efficacité et la précision...

"En tant que leader de l'imagerie mammaire, nous nous engageons à fournir des solutions innovantes qui optimisent la gestion des patients dans l'ensemble du continuum de soins pour la santé mammaire - du dépistage au traitement", a déclaré Pete Valenti, président de la division BSH d'Hologic. "Avec l'ajout de SuperSonic MACH 40, nous avons réussi à créer un portefeuille complet de solutions innovantes d'imagerie échographique du sein conçues pour mieux répondre aux besoins des radiologues. Le SuperSonic MACH 40 incarne notre engagement à fournir des solutions d'avenir et a été développé pour aider les professionnels de la santé à réduire les biopsies inutiles en éliminant les examens d'imagerie itératifs, en diminuant le temps de corrélation des lésions et en améliorant la précision globale du diagnostic."