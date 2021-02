SuperSonic Imagine : la recapitalisation se précise...

SuperSonic Imagine : la recapitalisation se précise...









(Boursier.com) — Le 16 juin 2020, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de SuperSonic Imagine, après avoir constaté qu'au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le montant des capitaux propres de la société était devenu inférieur à la moitié du montant de son capital social, a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de SuperSonic Imagine et de poursuivre l'activité de la société.

De ce fait, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres, à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, avant le 31 décembre 2022.

Les pertes réalisées par la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à la suite desquelles la Société se trouve désormais avec des capitaux propres négatifs de -28.378.492,49 euros, l'ont amenée à décider de proposer dès 2021 à ses actionnaires une opération de recapitalisation, prenant la forme d'une réduction de capital à zéro motivée par des pertes immédiatement suivie d'une opération d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de l'ordre de 59 ME.

Dans ces conditions, l'actionnaire majoritaire, la société Hologic Hub Ltd., détenant 80,67% du capital social et des droits de vote de la société, a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée volontaire en numéraire, suivie le cas échéant, d'un retrait obligatoire, et ce afin de proposer aux actionnaires de la société une opportunité de liquidité en amont de la mise en oeuvre des opérations de recapitalisation.

En pratique, les deux branches de l'alternative qui s'offrirait aux actionnaires de la société sont donc :

- décider de ne pas participer à l'augmentation de capital et d'apporter au préalable leurs actions à l'offre publique qui sera initiée par Hologic Hub Ltd. ; ou

- décider de participer à l'augmentation de capital de la Société et donc ne pas apporter leurs actions à l'offre publique au préalable ; les actions existantes devant être toutes annulées dans le cadre de la réduction du capital à zéro, seuls les actionnaires qui participeraient à l'augmentation de capital conserveraient alors une participation dans la société.

Hologic Hub Ltd. a annoncé son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée en numéraire sur les actions SuperSonic Imagine au prix de 1,50 euro par action, suivie si les conditions sont réunies, d'un retrait obligatoire. Cette offre publique d'achat permettra aux actionnaires qui ne souhaiteraient pas souscrire à l'augmentation de capital qui suivrait la réduction de capital à zéro, de céder au préalable leurs actions.