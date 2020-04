SuperSonic Imagine : la Chine a déjà pesé sur les facturations du premier trimestre

(Boursier.com) — SuperSonic Imagine a enregistré au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 4,9 ME, en diminution de 19% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution est essentiellement due à la baisse des ventes en Chine et en France dans le contexte d'épidémie du Covid-19, et à la diminution du chiffre d'affaires Services due à la cession de la filiale américaine SuperSonic Imagine Inc à Hologic, qui réalise désormais le chiffre d'affaires Services des Etats-Unis. Les ventes de Produits diminuent ainsi de 16% et les ventes de Services de 38%. La part des Services représente 12% du chiffre d'affaires trimestriel, contre 15% au T1 2019.

Les stocks de sécurité en place dans la supply chain ont permis d'absorber une partie des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Toutefois, avec la mise en place de mesures de confinement très strictes en Malaisie où est situé le sous-traitant principal des systèmes Aixplorer, le groupe ne peut exclure des ruptures d'approvisionnement dans les quatre prochaines semaines. La situation étant très évolutive, elle est suivie au jour le jour par les équipes approvisionnements et logistiques de SuperSonic Imagine, en lien avec les fournisseurs concernés.

Dans l'hypothèse où une rupture significative d'approvisionnement se matérialiserait, le groupe pourrait être en mesure d'actionner les clauses contractuelles de force majeure pour limiter les litiges en cas de retard de livraison avec ses clients. En fonction des éventuels retards d'approvisionnement constatés, et une fois la situation stabilisée, le groupe et ses partenaires auraient la capacité à mettre en oeuvre un plan de rattrapage de la production, le cas échéant, afin de rattraper le retard pris dans les livraisons des commandes. Ce rattrapage pourrait toutefois induire des coûts opérationnels non prévus (heures supplémentaires, transport express).

Dans ce contexte, le groupe a déjà constaté un recul de son activité en France et en Chine et anticipe un possible ralentissement de son activité aux Etats-Unis, pays où les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 se sont fait sentir plus tard. En ce qui concerne la capacité à livrer, à ce jour les flux logistiques restent actifs, bien que les temps de transit puissent être augmentés de quelques jours. A court terme, SuperSonic se déclare peu exposé du point de vue de la facturation des commandes, celle-ci se faisant lors de l'expédition.