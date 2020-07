SuperSonic Imagine : accuse une perte de 8 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Sur les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de SuperSonic Imagine s'élève à 8,04 millions d'euros, soit un repli de -32% par rapport au 1er semestre 2019. Les ventes de Produits atteignent 6,72 ME, soit une baisse de -32% tandis que les ventes de Services diminuent de -30% à 1,31 ME. Les "autres revenus" sont de 680 kE. Ils intègrent principalement les management fees facturés à Hologic Inc. pour 654 kE, et 26 kE de revenus au titre d'un contrat de partenariat industriel signé en 2018.

Au cours du 1er semestre 2020, le taux de marge brute sur chiffre d'affaires est en baisse à 39,8%, (47,4% au 1er semestre 2019).

Les charges opérationnelles ont diminué de -1,3 ME du fait principalement de la baisse des frais de recherche et développement pour 0,7 ME et des frais commerciaux et de marketing pour 0,8 ME.

Au 30 juin 2020, le résultat opérationnel courant diminue de 9,5% à -5,7 ME (5,2 ME au 1er semestre 2019). Au total, l'Ebitda est en repli de 24% pour atteindre une perte de -4 ME (-3,2 ME au 30 juin 2019).

Le résultat opérationnel s'établit à -6,3 ME (-12,7 ME au 1er semestre 2019).

Au total, le résultat net de la période présente une perte de -8 ME (-13,9 ME sur le 1er semestre 2019).

Situation de trésorie

La trésorerie disponible au 30 juin 2020 s'élève à 3,8 ME (6,5 ME au 31 décembre 2019), soit une consommation nette de trésorerie de 2,7 ME, en très nette amélioration par comparaison avec le 1er semestre 2019 qui présentait une consommation nette de trésorerie de 5,5 ME.

Le cash burn (consommation de flux de trésorerie opérationnelle et d'investissements) s'améliore avec 0,7 ME par mois ce semestre (1,1 ME sur le 1er semestre 2019).

Perspectives 2020

A ce jour, il reste difficile de quantifier précisément l'impact de l'épidémie du COVID-19 sur l'activité du groupe pour l'exercice en cours. Le groupe a constaté un recul de son activité semestrielle sur ses 3 marchés principaux, en France, en Chine et aux Etats-Unis.

Du point de vue de la 'supply chain', des retards de livraison des fournisseurs ont été constatés au plus fort de la période de confinement en mars et avril. La tendance est à la résorption des retards de livraison. SuperSonic Imagine n'exclut pas une nouvelle dégradation de la situation liée à l'épidémie, qui pourrait entraîner dans certaines régions du monde des mesures de reconfinement. Dans cette hypothèse, de nouveaux retards d'approvisionnement pourraient être subis dans les prochaines semaines.

Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le groupe met en oeuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à ce nouvel environnement. Cependant, l'épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d'activité du groupe, SuperSonic Imagine n'est pas en mesure d'assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis qui sont lourdement frappés par la crise liée à l'épidémie de Covid-19).