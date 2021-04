SuperSonic Imagine a enregistré un CA de 6,4 ME au cours du premier trimestre 2021

SuperSonic Imagine a enregistré un CA de 6,4 ME au cours du premier trimestre 2021









(Boursier.com) — SuperSonic Imagine annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2021. SuperSonic Imagine a enregistré un chiffre d'affaires de 6,4 ME au cours du premier trimestre 2021, soit une progression de 32% par rapport à la même période en 2020. Cette croissance résulte essentiellement d'une augmentation des ventes en Chine, un marché qui avait été impacté par la crise sanitaire au 1er trimestre 2020.

Les ventes de Produits augmentent ainsi de 40% tandis que les ventes de Services reculent de 15%. La part des Services représente 10% du chiffre d'affaires trimestriel, contre 12% au T1 2020.

Plus spécifiquement sur les marchés cibles de SuperSonic Imagine, les revenus réalisés en Chine s'élèvent à 3.277 KE. En France, le chiffre d'affaires augmente également de 68% et s'établit à 848 KE. Les Etats-Unis affichent un léger repli de leurs revenus de -6% à 706 KE.

Au global, les ventes en Asie et en Europe progressent de +71% et +68% tandis que les revenus enregistrés dans la zone Amériques reculent de -6%.

Perspectives

La Direction générale du Groupe continue de surveiller étroitement l'évolution de l'épidémie dans chacune des zones géographiques concernées et applique toutes les mesures requises pour protéger ses collaborateurs, clients et partenaires (participant ainsi à l'effort mondial visant à limiter la propagation du virus). En parallèle, le Groupe a engagé toutes les mesures de prévention sanitaire pour poursuivre les activités logistiques essentielles permettant la distribution et l'expédition de commandes.

Dans un contexte économique mondial demeurant extrêmement incertain, le Groupe met en oeuvre toutes les actions à sa disposition pour se protéger face à cet environnement. Cependant, l'épidémie ayant touché toutes les zones géographiques d'activité du groupe, SuperSonic Imagine n'est pas en mesure d'assurer que le groupe ne sera pas plus sérieusement impacté, notamment au regard des conséquences économiques des mesures étendues de confinement en France et dans tous les autres pays où le Groupe est présent (particulièrement aux Etats-Unis, lourdement frappés par la crise liée à l'épidémie de Covid-19).

Dans ces conditions, les sociétés du groupe SuperSonic Imagine pourraient voir leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur flux de trésorerie affectés, dans une mesure qui reste toujours difficile à apprécier à ce jour.