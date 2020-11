Supercalculateur de l'université de Paderborn : Spie en charge de la modernisation des infrastructures électriques

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant sur le marché des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication, a été chargée par l'autorité des constructions et des biens immobiliers de Rhénanie du Nord-Westphalie (BLB NRW) de moderniser les infrastructures électriques du nouveau centre de données hautes performances NOCTUA sur le campus universitaire de Paderborn.

SPIE développe, met en oeuvre et exploite depuis plus de vingt ans des produits et services pour les centres de données. Son expertise s'étend de la planification des infrastructures, de la réalisation des locaux et de l'élaboration de concepts énergétiques jusqu'à la planification et la mise en place de toutes les installations techniques, y compris la maintenance et l'exploitation. SPIE est ainsi capable de prendre en charge les centres de données tout au long de leur cycle de vie. Dans le cadre de l'appel d'offres du projet NOCTUA, SPIE a convaincu par son savoir-faire, ses références et son prix compétitif.

SPIE GfT, une division opérationnelle de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a commencé la mise à niveau des équipements électriques en juillet 2020 et est en voie d'achever le nouveau centre de données de l'université de Paderborn d'ici la mi-2021. La conception d'une l'infrastructure modulaire et extensible à destination de ce centre de données permettra à ce dernier de s'adapter aux les futures générations de superordinateurs.