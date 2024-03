Super Micro Computer : une star de l'IA qui fait son entrée dans le S&P 500

(Boursier.com) — Super Micro Computer gagnait 12,5% après bourse à Wall Street vendredi. Le titre a déjà pris 217% en 2024 et... plus de 800% sur un an ! Le groupe technologique américain spécialiste des serveurs optimisés pour l'IA, pèse plus de 50 milliards de dollars désormais sur la place américaine. Pour l'exercice en cours, les revenus sont attendus à 14,5 milliards de dollars et le bénéfice par action à 21,9$. Super Micro va être intégré à l'indice large américain S&P 500 avant l'ouverture le lundi 18 mars, dans le cadre du rééquilibrage trimestriel de l'indice. Notons que les serveurs Super Micro intègrent les puces IA avancées de Nvidia.

S&P Dow Jones Indices a aussi annoncé l'intégration de Deckers Outdoor, concepteur et distributeur californien de chaussures, dans le S&P 500 à la même date. Deckers capitalise 23 milliards de dollars à Wall Street après un gain de 34% cette année.

Super Micro et Deckers remplaceront Whirlpool et Zions Bancorporation dans le S&P 500.