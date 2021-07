Sumitomo Mitsui va investir dans Jefferies Financial

(Boursier.com) — Sumitomo Mitsui Financial Group devrait acquérir une participation d'environ 5% dans Jefferies Financial Group afin de renforcer ses activités dans le domaine des valeurs mobilières aux États-Unis. Selon les sources de 'Reuters' et du 'Nikkei', la deuxième plus grande banque japonaise investira environ 380 millions de dollars dans le cadre de cette opération. Sumitomo Mitsui a simplement indiqué dans un communiqué qu'elle envisageait de s'associer à Jefferies et qu'elle fera une annonce lorsqu'un accord aura été conclu.

La faiblesse des perspectives de croissance intérieure a poussé Sumitomo Mitsui à allouer davantage de ressources en dehors du Japon ces dernières années. Ce mois-ci, le prêteur a annoncé qu'il prenait une participation dans Fullerton India Credit pour environ 2 milliards de dollars. En avril, il avait déjà accepté de prendre une position de 49% dans le groupe vietnamien FE Credit.