Suez / Veolia : une audience en référé prévue demain

Suez / Veolia : une audience en référé prévue demain









Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — La bataille judiciaire entre Suez et Veolia se poursuit. Le groupe dirigé par Bertrand Camus a déposé auprès du Tribunal de commerce de Nanterre une demande en référé de retrait de l'OPA de Veolia. Selon les sources de 'Reuters' au fait de la procédure, cette demande donnera lieu à une audience dès demain alors que l'OPA hostile menée par le numéro un mondial des services aux entreprises et à l'environnement fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires et reste dans l'attente d'une décision de l'Autorité des marchés financiers. La procédure en référé est une mesure d'urgence qui permet au juge de prendre des mesures provisoires.

Quant à l'AMF, elle ne sera peut-être pas en mesure de donner un avis sur l'opération en question avant un mois et demi ou deux mois, selon le président du gendarme boursier, Robert Ophèle.

Veolia tente depuis la fin de l'été 2020 de mettre la main sur Suez, dont il a déjà acquis 29,9% du capital auprès d'Engie, un scénario que rejette farouchement son concurrent en évoquant les risques de démantèlement et de suppressions d'emplois. Compte tenu du refus persistant de son homologue, la société d'Antoine Frérot a décidé de passer à la vitesse supérieure le 8 février en déposant une offre publique d'achat sur les 70,1% du capital de Suez qu'elle ne détient pas encore à hauteur de 18 euros par action. Une annonce qui avait surpris alors que Veolia s'était récemment attaché au caractère amical de son approche.