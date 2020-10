Suez / Veolia / Engie : le Tribunal judiciaire de Paris suspend l'opération

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Nouveau rebondissement dans la tentative de rachat de Suez par Veolia. Le Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la suspension de l'opération résultant de l'offre d'acquisition par Veolia des actions de Suez détenues par Engie et l'OPA de Veolia sur son concurrent qui doit suivre. Saisi en référé par les comités sociaux et économiques de Suez, le Tribunal précise que cette suspension sera d'actualité "tant que les CSE concernés n'auront pas été informés et consultés sur les décisions déjà prises et annoncées publiquement par voie de presse le 30 août".

Le conseil d'administration d'Engie a donné lundi soir son feu vert à la vente à Veolia de l'essentiel de sa participation de 32% dans Suez, ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités.