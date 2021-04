Suez / Veolia : Ardian et GIP vont étudier les conséquences de l'accord

Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Après Meridiam ce matin, Ardian et GIP saluent l'accord de principe entre Suez et Veolia alors que le consortium dit avoir toujours été favorable à une solution négociée entre les deux parties. "Puisque nous n'avons pas participé aux négociations préalables à cet accord, et que nous n'avons connaissance à ce stade ni de ses termes spécifiques ni de ses implications pour l'ensemble des parties prenantes, il nous faut désormais en étudier les conséquences", précisent les deux fonds.