Suez : une page se tourne

Suez : une page se tourne









Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Les actionnaires de Suez sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra le 12 mai à 14h30 à la Salle Pleyel à Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de ce jour. Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et pourront notamment être consultés sur le site internet de la société.

Dividende

Notamment, il proposé à l'Assemblée générale d'approuver le versement d'un dividende de 0,65 euro par action. La date de détachement du dividende est fixée au 18 mai pour un paiement le 20 mai.

Conseil d'Administration

Il sera également proposé aux actionnaires le renouvellement des mandats d'administrateurs de :

- Mmes Miriem Bensalah-Chaqroun et Delphine Ernotte Cunci et de

- Messieurs Isidro Fainé Casas et Guillaume Thivolle (en qualité d'administrateur représentant les salariés actionnaires) ;

- ainsi que la nomination en qualité d'administrateur de Philippe Varin, dont le mandat de Président du Conseil d'Administration prendrait effet à l'issue de l'Assemblée générale du 12 mai 2020.

Il est précisé que Jean-Louis Chaussade et Gérard Mestrallet, dont les mandats arrivent à échéance, n'ont pas sollicité leur renouvellement.

Nicolas Bazire et Guillaume Pepy démissionneront de leur mandat à l'issue de l'Assemblée générale du 12 mai, comme ils s'y sont engagés, en raison de la perte de leur qualité d'indépendant.

Si ces résolutions sont approuvées, la composition du Conseil d'administration serait ainsi réduite de 19 à 16 membres.

Evolution des statuts

Les éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2019 ou attribués au titre du même exercice aux mandataires sociaux de Suez (Président du Conseil d'Administration, Directeur Général et administrateurs) ainsi que leurs politiques de rémunération pour l'exercice 2020 seront soumis aux actionnaires.

Les actionnaire auront à renouveler diverses autorisations financières et seront sollicités afin de modifier les statuts de la société pour d'une part, une mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales applicables en matière de désignation d'administrateurs représentant les salariés et d'autre part, porter la limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'administration de 70 à 72 ans.