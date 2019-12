Suez : une nouvelle organisation afin d'économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023

Suez : une nouvelle organisation afin d'économiser 1 milliard d'euros d'ici 2023









Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez va être dotée d'une nouvelle organisation dès le mois prochain. "Agile, décentralisée et plus proche des clients, l'organisation a été conçue pour accompagner l'amélioration de la performance, la croissance sélective et l'accélération de la digitalisation et de l'innovation, qui sont au coeur du plan stratégique", explique le groupe de services à l'environnement.

Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint, en charge de la Région France et des Opérations du Groupe et Julian Waldron, Directeur Général Adjoint en charge des Finances, ont la responsabilité de déployer le plan de performance qui vise notamment à réaliser 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2023. L'objectif est d'améliorer la profitabilité opérationnelle et d'augmenter le financement des investissements dans l'innovation et la digitalisation.

Dans le détail, la nouvelle organisation comprend six Régions (France, Amérique du Nord, APAC (Asie, Australie et Inde), AMECA (Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale et de l'Est), Europe du Nord, et Région Amérique Latine et Europe du Sud) et deux Business Units (BU) mondiales : Water Technologies & Solutions, et Smart & Environmental Solutions. La nouvelle Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions a pour vocation d'accélérer le développement et le déploiement des solutions environnementales intelligentes à l'échelle mondiale, mais aussi des nouvelles activités comme la gestion de la qualité de l'air et la Smart Agriculture.

Le nouveau Comité Exécutif du Groupe sera composé, outre le Directeur Général, de 10 membres : Jean-Marc Boursier, Julian Waldron, Christophe Cros, Ana Giros, Angel Simon, David Palmer-Jones, Diane Galbe, Jacques Audibert, Isabelle Calvez, et Tiphaine Hecketsweiler.