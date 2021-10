Suez : The Goldman Sachs Group détient indirectement 5,16% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 26 octobre à l'AMF, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en hausse, le 22 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Suez. Elle détient indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 33.011.397 actions Suez représentant autant de droits de vote, soit 5,16% du capital et des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Suez hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant. A cette occasion, la société Goldman Sachs International a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

Au titre du code de commerce, la société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement, par l'intermédiaire de sociétés qu'elle contrôle, 17.474.375 actions Suez (prises en compte dans la détention par assimilation) résultant d'un contrat de 'right to recall' portant sur autant d'actions Suez et lui permettant de rappeler à tout moment les actions visées par le contrat, sans date d'échéance prévue.

La société The Goldman Sachs Group, Inc. a précisé détenir, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 2.476.797 actions Suez (prises en compte dans la détention par assimilation visée ci-dessus) résultant de la détention de 2.382.481 actions Suez au titre de 13 contrats "swaps", à dénouement en espèces, exerçables à tout moment entre le 18 novembre 2021 et le 10 septembre 2031 ; et 94.316 actions Suez au titre de 3 contrats "calls warrants", à dénouement en espèces, exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2030.