Suez : sous les 20 euros

(Boursier.com) — Suez campe sous les 20 euros ce mardi, alors que Berenberg a rehaussé sa cible de 18 à 19,85 euros. Le groupe a confirmé ses perspectives 2021 avec un chiffre d'affaires supérieur à 16 MdsE et un retour à la croissance organique. L'EBIT est attendu entre de 1,4 et 1,6 MdE. Le BPA récurrent devrait s'établir entre 0,80 et 0,85 euro. Suez vise un Free Cash Flow récurrent supérieur à 500 ME.

Au 1er semestre, rappelons que Suez a réalisé un chiffre d'affaires de 8,711 milliards de euros, en croissance organique de +11% par rapport au S1 2020 et de +5,7% vs. S1 2019. S'agissant de l'EBITDA et de l'EBIT, il est rappelé que le groupe avait enregistré, au cours du 1er semestre 2020, respectivement -61 ME et -281 ME de coûts et provisions liés à la conjoncture, y compris à la pandémie. Cette fois, l'EBITDA ressort à 1,601 MdE, en croissance organique de +38,1%. L'EBIT est de 798 ME (+722 ME vs S1 2020). Le résultat net part du Groupe s'est établi à 298 ME. Le BPA récurrent est de 0,48 euro.

Le free cash-flow récurrent s'établit à 484 ME (-346 ME au 1er semestre 2020). Cette évolution reflète d'une part la forte amélioration de profitabilité du Groupe, et d'autre part la très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement, qui atteint au premier semestre un niveau historiquement élevé de 226 ME hors impact de la fin du programme de titrisation. La dette nette s'établit à 8,625 MdsE au 30 juin 2021, en baisse de -2,124 MdsE par rapport au 30 juin 2020.

Le ratio d'endettement s'établit à 2,7x l'EBITDA sur 12 mois glissants.