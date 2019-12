Suez : SITREVA renouvelle sa confiance

(Boursier.com) — Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA) rempile avec Suez en lui confiant la concession de service public et de travaux pour l'exploitation de l'Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Ouarville en Eure-et-Loir. Ce nouveau contrat, d'une durée de 8 ans et d'un chiffre d'affaires cumulé de 109 millions d'euros, prévoit également l'exploitation de la plateforme de maturation des mâchefers. Ce nouveau contrat prévoit, grâce à la mise en place de nouvelles innovations, d'améliorer les performances énergétique et environnementale du site et de développer l'économie circulaire et solidaire du territoire. L'UVE bénéficiera des dernières solutions digitales dédiées à l'industrie, pour une exploitation et un fonctionnement optimisés. Ainsi, la capacité de production d'électricité verte de l'usine sera augmentée de 9% et portée à 67,4 GWh à compter de 2023, et la chaleur issue de la combustion des déchets sera valorisée pour chauffer un projet de serres agricoles hors-sol (pour produire sur 10 hectares des légumes sans pesticides et vendus à moins de 100 km de Paris) et un projet de construction par NextAlim d'une usine de production de protéines animales à partir d'insectes.