Suez : sécurise 341 ME de contrats auprès de grands clients industriels

(Boursier.com) — Suez profite de sa publication trimestrielle pour annoncer la signature de nouveaux contrats et renouvellements d'un chiffre d'affaires total d'environ 341 millions d'euros auprès de grands clients industriels en France et à l'international. Ces contrats confirment le dynamisme du groupe sur ses marchés prioritaires. Les clients des secteurs de l'Agroalimentaire, de la Chimie, de la Construction, du Démantèlement et des Matériaux, de l'Energie, de la Pâte à Papier et des Mines et Métaux réaffirment leur confiance dans l'expertise de Suez et dans la mise en place de solutions à forte valeur ajoutée, précise la société.

"Les contrats gagnés au premier trimestre 2021 démontrent la forte dynamique commerciale du Groupe sur les marchés prioritaires, et illustrent la confiance de nos partenaires dans la mise en place de solutions et technologies de pointe, tout en veillant à l'adoption de modèles plus vertueux et respectueux de l'environnement ", ajoute Suez.