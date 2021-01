Suez se renforce en Chine

(Boursier.com) — Suez a signé un accord avec son partenaire historique NWS Holdings Limited (NWS) pour acquérir les participations minoritaires de NWS dans toutes les activités communes des deux Groupes en Grande Chine. Avec ces acquisitions, le Groupe renforce sa présence en Grande Chine et simplifie la structure de ses activités dans la région. A l'issue de l'opération, Suez détiendra 100% de Suez NWS et Suyu.

La Grande Chine constituant un marché à fort potentiel, le renforcement de l'ancrage de Suez dans la région est une priorité stratégique du Groupe depuis de nombreuses années. Les investissements de Suez en Grande Chine, portés notamment par une culture de partenariat reconnue, ont permis au Groupe de s'imposer comme un leader des services à l'environnement grâce à son expertise technologique et à sa renommée. Le Groupe Suez, convaincu des défis écologiques que souhaite relever la Grande Chine, s'appuie sur ses technologies et solutions innovantes pour accélérer sa croissance en Asie-Pacifique.

Ces acquisitions sont en ligne avec les objectifs de réallocation sélective du capital identifiés dans le plan stratégique Shaping Suez 2030. Grâce à une structure optimisée de ses activités, le Groupe renforce sa capacité à remporter des contrats d'envergure et à forte valeur ajoutée, tout en créant plus de valeur pour ses parties prenantes.

Le montant de la transaction s'évalue à environ 693 millions d'euros. Cette transaction valorise Suez NWS et SUYU à près de 1,7 milliard d'euros, dont environ 150 ME de dette nette. En 2019, les deux entités consolidées ont généré un Ebitda d'environ 193 ME et un résultat net d'environ 113 ME. Ces transactions contribueront positivement au résultat net récurrent et au Free Cash Flow récurrent du Groupe dès leur finalisation, par l'augmentation du résultat des sociétés mises en équivalence en ce qui concerne Suyu et en réduisant les intérêts minoritaires en ce qui concerne Suez NWS.

En détenant 100 % des deux sociétés, Suez renforcera sa capacité à accélérer la croissance de ses résultats et de son chiffre d'affaires pour les années à venir.