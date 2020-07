Suez : sans surprise ?

(Boursier.com) — Suez monte de 0,9% à 10,60 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires sur le semestre est ressorti en décroissance organique de 4,5%. L'EBIT est en recul de 88%, passant de 645 ME contre 76 ME.

Le Résultat net part du groupe est ressorti à -538 ME, contre 212 ME avec des coûts et provisions. Le Groupe a également enregistré des charges one-off liées à la mise en oeuvre du plan stratégique 'Shaping SUEZ 2030'.

Dans sa Guidance du second semestre, Suez vise un chiffre d'affaires en décroissance organique de -4% à -2% vs. S2 2019.

L'EBIT du S2 2020 est estimé à environ 600 à 650 ME. Parmi les avis de brokers, JP Morgan a relevé sa recommandation à 'surpondérer' et a porté son objectif de cours de 11 à 12 euros.