Suez s'allie à ACEA pour le développement commercial de compteurs d'eau intelligents

ACEA SpA et le Groupe Suez s'associent pour créer une joint-venture dans le cadre d'un contrat de partenariat spécifique pour la conception, le développement, la fabrication et la commercialisation d'un système de mesure de l'eau avancé ou "compteur intelligent", en Italie et à l'international.

Le marché mondial des compteurs intelligents ne cessant de se développer et représentant un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros par an, l'innovation technologique et la digitalisation des compteurs d'eau intelligents sont le coeur du projet. Pour les deux groupes, il s'inscrit dans une véritable démarche stratégique. ACEA et Suez prévoient notamment de développer un système révolutionnaire de mesure multifonction de nouvelle génération et doté de la technologie NB-IoT. Dans ce contexte, les deux entreprises travaillent en étroite collaboration pour mettre leur expertise respective au profit de cette innovation.

Afin d'optimiser la qualité de service et d'assurer le développement commercial de cette solution en Italie et à travers le monde, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes et notamment des clients, ACEA s'appuiera sur ses nombreuses compétences et ressources sur le marché italien, tandis que Suez apportera son expérience et sa connaissance approfondie du marché international. Pour ACEA et Suez, qui détient environ 23,33 % du capital social d'ACEA, ce projet relève d'une stratégie et d'une vision industrielle commune ; l'objectif étant d'améliorer leurs services auprès des clients et leur efficacité en matière de gestion durable de la ressource en eau.

Le contrat prévoit la création d'une joint-venture corporate et commerciale entre ACEA et Suez avec le lancement d'une entreprise italienne, détenue à parts égales par les deux entreprises. Elle sera titulaire du brevet relatif au compteur intelligent à concéder sous licence aux entreprises commerciales. Elle sera donc chargée de la fabrication et de la commercialisation du produit.

Le projet envisage également la création d'une entreprise italienne, détenue à 65% par ACEA et à 35% par Suez. Elle commercialisera la solution sur le marché italien d'ACEA au cours du 1er semestre 2023.

Enfin, le projet est aussi de créer une entreprise française, détenue à 65% par le Groupe Suez et à 35% par ACEA, qui commercialisera la solution sur le marché ouvert italien ainsi que sur le marché international au cours du 2e trimestre 2024.

A compter de la 3e année suivant le début de la commercialisation du produit par l'entreprise, le contrat prévoit également de revoir la répartition des parts détenues par les deux parties dans les entreprises commerciales. La participation d'ACEA et de Suez sera rééquilibrée en fonction de leurs résultats et performances par rapport aux objectifs définis dans les plans stratégiques.

En signant le contrat, les parties se sont toutes deux engagées à poursuivre de bonne foi et de manière exclusive les négociations afin de signer les accords définitifs d'ici le premier trimestre 2022.