Suez : retour sur les 11 euros

Suez : retour sur les 11 euros









Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez remonte de 1,8% sur les 11 euros ce mercredi, alors que le groupe a évalué l'impact du Covid-19 sur la croissance organique du chiffre d'affaires au premier trimestre à environ -2 points de pourcentage. Le chiffre d'affaires a atteint 4,198 Milliards d'Euros en recul de -0,3% (+0,5% en organique).

L'EBITDA s'est élevé à 676 ME au 31 mars, en baisse organique de -1,5% et de -2% à changes constants. Les effets de change sont défavorables à hauteur de -19 ME.

"Au mois d'avril, notre chiffre d'affaires et notre profitabilité ont été pleinement impactés par les effets de la crise sanitaire, en comparaison à un impact hors Chine d'une à deux semaines au cours du premier trimestre", avait prévenu Suez le mois dernier qui expliquait encore qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact de la situation actuelle pour le reste de l'année. Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a relevé à 'pondération en ligne' son opinion sur le dossier avec un cours cible de 12 euros.