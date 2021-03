Suez repousse encore une fois les avances de Veolia

(Boursier.com) — Quelques heures après la nouvelle propositionde Veolia pour convaincre Suez d'accepter son offre de rachat, le groupe de Bertrand Camus réfute encore une fois les avances de son homologue. Pour Suez, "la proposition de Veolia manque de sérieux et soulève les interrogations sur les points suivants:

- les activités en France constitueraient un ensemble non pérenne puisque amputées de la croissance et de l'innovation des développements internationaux. Le retour en arrière proposé " de 20 ans " n'offrirait pas aux clients la concurrence d'un leader international ni la crédibilité de solutions développées pour un marché mondial et répondant aux enjeux de la transition écologique,

- pour les salariés du Groupe en France, la proposition de ce jour affiche donc des garanties sociales en trompe l'oeil dans une situation économique difficile,

- pour les actionnaires, aucune valorisation de Suez à un prix juste n'est proposée. Le prix de l'offre, inchangé depuis octobre, n'est pas acceptable. Enfin, les conditions de l'opération avec Meridiam restent opaques.

"À défaut de réelle volonté de négociation et de propositions sérieuses, le Groupe poursuit son projet industriel SUEZ 2030. Ce plan démontre chaque jour sa solidité au bénéfice de ses clients, en permettant de bâtir un environnement plus durable grâce à des solutions concrètes et innovantes, et au bénéfice de ses actionnaires en permettant une création de valeur accrue", conclut Suez.