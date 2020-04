Suez reperd près de 5%

Crédit photo © Suez

(Boursier.com) — Suez rechute de près de 5% ce vendredi à 8,77 euros, alors que le groupe a procédé à un examen approfondi des actions mises en place pour s'adapter au contexte de Covid-19. Le Groupe Suez et l'ensemble de nos collaborateurs se concentrent pleinement sur la continuité du service dans tous les pays où nous sommes présents. Que ce soit pour la distribution d'eau potable, la gestion des eaux usées ou la collecte et le traitement des déchets municipaux, mais aussi l'approvisionnement en eau de qualité ou le traitement des déchets pour des industries vitales, Suez joue un rôle clé dans la protection de la santé publique.

Tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs, Suez a mis en place les plans de continuité nécessaires, en solidarité avec les gouvernements, les clients des secteurs public et privé, qui à leur tour ont rapidement mis en place des mesures d'accompagnement pour nous aider à fournir ces services vitaux ,estimee le Conseil d'Administration.

Suez Environnement a procédé à une revue d'activité, précisant les impacts du COVID-19 sur les activités du groupe...