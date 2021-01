Suez renforce sa présence en Chine

Suez renforce sa présence en Chine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suez renforce sa présence en Chine et accompagne le pays dans sa "croissante verte". Au cours des six derniers mois, le groupe a signé une série de nouveaux contrats de conception, de construction, d'exploitation et de gestion de l'eau potable et de traitement des eaux usées en Chine pour un chiffre d'affaires total d'environ 266 millions d'euros. Ces nouveaux contrats concernent de nombreuses villes et provinces chinoises, notamment Beijing, Shanghai, Shaanxi, Guizhou Liaoning, Shandong, Jiangsu, Zhejiang et Guangdong. Le groupe a également noué un partenariat stratégique avec la Région autonome de Mongolie-Intérieure pour fournir des services intelligents de surveillance et de gestion de l'environnement.

Aux côtés de China National Petroleum Corporation (CNPC) pour atteindre le Zéro Rejet Liquide (ZRL) d'effluents pétrochimiques, Suez a signé deux nouveaux contrats avec China National Petroleum Corporation (CNPC), dans la continuité de la collaboration initiée en 2007 avec le Groupe sur de nombreux projets de traitement des eaux usées. Suite à la signature d'un premier contrat de 15 ans avec INVISTA pour le traitement des déchets industriels, Suez et INVISTA ont signé un nouveau contrat d'une durée de 25 ans visant à assurer l'approvisionnement en eau potable et le traitement des eaux usées au sein du site industriel de Shanghai Chemical Industry Park. A Panjin, dans la province du Liaoning (Nord-Est de la Chine), Suez a récemment investi dans un centre majeur de la pétrochimie, renforçant ainsi son partenariat avec le Panjin Water Group pour l'exploitation conjointe d'une usine de traitement de l'eau potable d'une capacité de 180.000 m3 par jour. Dans la Région autonome de Mongolie-Intérieure, le Groupe environnemental de Mongolie-Intérieure a signé un accord de coopération stratégique avec le groupe afin de gérer ses activités liées à l'environnement tels que le traitement et le recyclage de l'eau dans le respect de l'écosystème, la revalorisation des déchets solides, la gestion environnementale, etc.

Conformément au plan stratégique 'Suez 2030', le groupe renforce sa présence à l'international et plus particulièrement en Asie. L'acquisition récente des intérêts minoritaires de Suez NWS et Suyu témoigne de la volonté du groupe d'investir "dans des activités à haute valeur ajoutée sur un marché à fort potentiel".