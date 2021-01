Suez renforce sa présence aux États-Unis

Suez renforce sa présence aux États-Unis









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez se renforce aux États-Unis avec l'acquisition des réseaux d'eau et d'assainissement de 'Heritage Hills Water and Sewage Works Corporation' dans le comté de Westchester de l'état de New York. Suez annonce ainsi avoir finalisé l'acquisition de 'Heritage Hills Water Works Corporation' et de 'Heritage Hills Sewage Works Corporation' à Somers, dans le comté de Westchester de l'État de New York, pour un montant d'environ 7,3 millions d'euros. L'acquisition permet au groupe de desservir 2.700 nouveaux clients du réseau d'eau et 2.900 clients du réseau d'assainissement sur ce territoire. Avec cette acquisition, Suez desservira plus de 500.000 personnes via les réseaux d'eau détenus et exploités par le groupe dans cinq comtés de New York, dont 200.000 personnes à Westchester, élargissant ainsi ses activités en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette acquisition, le réseau d'eau comprend cinq puits, une usine de traitement et deux réservoirs de stockage. Le système d'assainissement inclut une station d'épuration et deux postes de relèvement. Le groupe investira également 1,2 million d'euros dans les infrastructures pour améliorer la qualité du service, la sécurité de l'exploitation et la qualité de l'eau. Selon les termes de l'accord, les tarifs seront identiques pour les clients de Heritage Hills pendant trois ans.