Suez remporte un beau contrat à Milan

(Boursier.com) — Beau contrat italien pour Suez. A l'issue d'un appel d'offres international, Risanamento, à travers sa filiale Milano Santa Giulia, a confié au groupement Suez-SEMP la dépollution du quartier milanais de Santa Giulia, représentant un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros. Il s'agit de l'un des plus grands projets de réaménagement urbain en Europe et constitue une nouvelle référence majeure pour Suez, obtenue grâce à la solide expérience de son entité paneuropéenne Industrial Waste Specialties (IWS) en charge de traitement des déchets dangereux et de la réhabilitation des sites et sols pollués, mais aussi pour SEMP, une société spécialiste de la dépollution et de l'assainissement de friches industrielles.

Situé au sud-est de la capitale lombarde, le quartier milanais de Santa Giulia est une ancienne zone industrielle, aujourd'hui partiellement construite, qui s'étend sur 120 hectares. Ce projet de réhabilitation urbaine prévoit la réalisation, par le Groupe Risanamento, d'un nouvel espace intelligent et durable, qui s'intègrera parfaitement dans la métropole milanaise. Le quartier abritera une zone résidentielle de 3.000 logements, un centre d'affaires et des bureaux, un vaste parc et des espaces verts, ainsi que des commerces et des lieux de loisirs. Il accueillera également l'Arène " Pala Italia ", futur lieu emblématique de la scène musicale et sportive où se dérouleront notamment plusieurs épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2026.

Durant 3 ans et demi, les équipes interviendront sur 64 hectares pour assainir 1,2 millions de mètres cubes de terres sur site (excavation, tri, lavage, stabilisation et remblayage), tout en assurant le traitement de 300.000 tonnes de terres et matériaux hors site en vue de leur élimination ou de leur valorisation, en fonction de leurs caractéristiques.