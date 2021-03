Suez remporte trois contrats en France

(Boursier.com) — Suez , qui continue à repousser l'offre hostile de Veolia, vient de remporter trois contrats majeurs de collecte et de tri des déchets au service de collectivités en France, pour un chiffre d'affaires cumulé de 135 millions d'euros. Suez accompagnera le Syctom (en charge du service public de traitement des déchets ménagers de 85 communes d'Ile-de-France), et les collectivités de Neuilly-sur-Seine et Reims dans une gestion optimisée des déchets ménagers, tout en préservant l'environnement et en favorisant l'insertion sociale et l'accès à l'emploi.