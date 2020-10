Suez : remporte pour plus de 90 ME de contrats en Asie

Suez : remporte pour plus de 90 ME de contrats en Asie









Crédit photo © Suez Environnement

(Boursier.com) — Suez a remporté plusieurs contrats de conception, d'ingénierie, de fourniture d'équipements et de services pour le traitement des eaux usées municipales et industrielles en Chine et aux Philippines. Le montant total de ces contrats est d'environ 91,7 millions d'euros.